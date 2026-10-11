Россиянам объяснили, почему противовирусные препараты лучше пить на ночь Диетолог Бернацкий: противовирусные препараты лучше пить на ночь

Москва11 окт Вести.Ночью иммунная система человека наиболее эффективно борется с вирусами. Об этом ИС "Вести" заявил гастроэнтеролог и диетолог Национального медицинского центра онкологии им. Петрова в СПб Артур Бернацкий.

Витамин C … активизирует неспецифический иммунный ответ организма, на который вырабатывает организм определенные … клетки … которые отвечают за обеззараживание … Именно ночью происходит борьба иммунной системы с тем, что в него попало. Не днем, не утром, а именно ночью … Считается так, что человек, когда спит, у него отключается голова, а голова не мешает работе иммунной системы. Мы знаем очень много заболеваний, где формируется аутоиммунный профиль заболеваний. Аутоиммунный профиль очень связан с психикой, это уже доказанная история сказал диетолог

Ранее в пресс-службе Роспотребнадзора сообщили, что в России этой осенью циркулируют три вида вирусов: свиной грипп, парагрипп и риновирусы.