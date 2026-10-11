© Участники эксперимента сообщили, что им легче придерживаться ограниченного по времени режима питания, чем постоянно считать калории или ходить на тренировки., Globallookpress

Москва11 окт Вести.В осенне-зимний период организму требуется больше энергии на терморегуляцию, поэтому рацион питания должен быть сбалансированным. Об этом ИС "Вести" заявил гастроэнтеролог и диетолог Национального медицинского центра онкологии им. Н.Н. Петрова Артур Бернацкий.

Я своим пациентам объясняю так: два раза в неделю мы употребляем красное мясо в разные дни, … а два дня желательно какая-нибудь рыба жирных сортов. Это может быть просто со слабой солью … это может быть приготовлено термически … И даже та же сельдь … опять же слабой соли, но единственное, что не вечером, потому что сельдь вечером – будет обезвоживание утром … Поэтому здесь нужно правильно в течение дня распределить продукты такие сказал диетолог

Бернацкий отметил, что жирные продукты лучше употреблять днем, так как в это время достаточно высока физическая активность человека.

Все-таки вечером лучше использовать или какие-то растительные жиры, допустим, сделать тот же салат с нерафинированным маслом, съесть какую-нибудь, рыбу, но не сельдь, а термически приготовленный вариант: палтус там или форель какую-то. Или, например, … съесть салат с нерафинированным маслом, и плюс белое мясо. Вот такое сочетание это подойдет именно для вечера, чтобы не перегружать … Утром желательно сливочное масло, жирный творог 5-9% жирности и яйцо – желток сказал диетолог

Ранее Бернацкий заявил, что рафинированное масло – яд.