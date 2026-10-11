Москва11 окт Вести.Рафинированное масло является ядом. Об этом ИС "Вести" заявил гастроэнтеролог и диетолог Национального медицинского центра онкологии им. Петрова в СПб Артур Бернацкий.

Рафинированные масла – яд … Когда эти масла попадают в кишечник, они, как правило, не усваиваются полноценно, потому что у них зерно омега-жирных кислот практически разрушено … Оно имеет совсем другую связку и другой градус плавления. По сути неплавильный … процесс. А суть в том, что в нашем кишечнике только плавкие жиры могут усваиваться и расщепляться. И вследствие остаточных моментов, когда такое масло попадает к нам в кишечник, происходит … усиление окислительных процессов в организме. То есть, по сути, мы закисляем наш организм таким маслом сказал диетолог

По его словам, капля такого масла при приготовлении блюд не страшна, но использовать его в больших количествах постоянно не стоит.

Но я сторонник использования все-таки нерафинированных масел даже при приготовлении, потому что есть нерафинированные масла, которые можно использовать при жарке или при тушении. Даже то же подсолнечное масло, оно имеет определенный градус … и есть отжим, который более приспособленный, допустим, к жарке сказал диетолог

Ранее Артур Бернацкий заявил, что оливковое масло в некоторых случаях может вызывать негативную реакцию кишечника из-за активного желчегонного эффекта.