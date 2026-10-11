Москва11 окт Вести.Вяжущие сорта хурмы при контакте с желудочным соком могут образовывать плотные неперевариваемые волокна, что создает высокий риск кишечной непроходимости. Об этом ИС "Вести" заявил гастроэнтеролог и диетолог Национального медицинского центра онкологии им. Н.Н. Петрова Артур Бернацкий.

Есть виды хурмы, особенно вяжущих сортов, особенно которые ранние … это очень опасно, потому что вяжущий эффект создает условия плохой эвакуации, то есть он где-то остается, застревает … Есть люди, у которых слабая моторика желудка, кишечника, это риски развития непроходимости на фоне формирования комка, который состоит из этой клетчатки. Причем это именно в кожуре … Есть сорт, он очень мягкий, который течет, быстро портится. Вот такой вариант допустим, именно мякоть съедать, потому что она мягко-волокнистая и соскальзывает хорошо сказал он

Ранее в Роскачестве заявили, что хурму лучше есть с кожицей, чтобы получить максимум полезных веществ.