В Роспотребнадзоре поделились лайфхаками по выбору хурмы Роспотребнадзор: спелая хурма имеет насыщенный и равномерный окрас

Москва23 ноя Вести.При выборе хурмы нужно учитывать несколько параметров. Такое заявление сделали представители Роспотребнадзора в комментарии РИА Новости.

Спелый плод имеет насыщенный и равномерный окрас рассказали специалисты

Они объяснили, что вяжущие сорта при созревании становятся яркими, красно-оранжевыми, а шоколадная хурма приобретает коричневый цвет.

В сообщении сказано, что если плод имеет бледный окрас или же на нем можно увидеть зеленоватые пятна, это свидетельствует о том, что хурма не дозрела.

Представители Роспотребнадзора также уточнили, что на поверхности хурмы не должно быть повреждений или трещин. Специалисты назвали допустимыми тонкие темные полоски на кожице: для некоторых сортов это является признаком зрелости. Также допустимым назван легкий белый налет на хурме, потому что он связан с естественным защитным веществом.

Кроме того, эксперты добавили, что очень твердые плоды могут оказаться недозрелыми, а очень мягкие – перезрелыми.

В Роспотребнадзоре считают идеальным, когда при надавливании хурма слегка приминается, но затем постепенно восстанавливает свою форму.

В материале также говорится, что плодоножки и околоплодные листочки у спелого плода должны быть сухими и при этом легко отделяться.

С 1 ноября в России начал действие межгосударственный стандарт на свежую хурму.

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