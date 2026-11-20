Москва20 ноя Вести.При покупке живой новогодней елки следует оценить цвет и состояние хвои, мягкость иголок и густоту ветвей. Об этом в беседе с "Абзацем" рассказала флорист Елизавета Ястова.

Она посоветовала осмотреть дерево в распакованном виде и проверить, насколько сильно осыпаются иголки при встряхивании. Если дерево сильно теряет иголки еще на морозе, это может свидетельствовать о том, что оно уже повреждено.

Главное – видеть ее в открытом виде. Иголки должны быть мягкие, зеленые, не желтые сказала специалист

Чтобы дерево дольше оставалось свежим, Ястова рекомендовала перед установкой в емкость с водой обновить срез ствола. Как объяснила флорист, со временем место среза закупоривается, из-за чего елка хуже впитывает влагу.

Ястова также отметила, что отсутствие выраженного хвойного запаха на улице в морозную погоду не должно становиться поводом для отказа от покупки.