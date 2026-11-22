Россиянам посоветовали готовиться к Новому году заранее Финконсультант Матвеева: к Новому году лучше начинать готовиться заранее

Москва22 ноя Вести.Подготовка к Новому году – процесс энергоемкий, поэтому начинать его лучше заранее. Покупки следует разделить на несколько этапов. Об этом в беседе с RT рассказала финансовый консультант сервиса "Пакет" от X5 Ольга Матвеева.

По ее словам, в первую очередь нужно купить продукты с длительным сроком хранения, которые точно понадобятся для праздничного стола. К примеру, консервированный горошек и кукурузу, маринованные овощи, оливки и маслины, а также майонез. Кроме того, для закусок обязательно понадобятся орехи, сухофрукты, крекеры и другие продукты в герметичной упаковке.

Матвеева напомнила, что для сохранения вкуса и качества продуктов, открывать упаковки до непосредственной готовки новогодних блюд не нужно.

Специалист также посоветовала заранее закупить и напитки – как алкогольные, так и безалкогольные.

Свежие продукты стоит приобретать ближе к новогодней ночи. К ним относятся мясо, птица, рыба, икра, свежие овощи, зелень, фрукты, ягоды и молочная продукция. Оптимальное время покупки зависит от срока годности и условий хранения конкретного товара. Например, зелень, свежие ягоды, огурцы и помидоры лучше покупать за один-два дня до праздника. Колбасу, ветчину, сыр и другие продукты для нарезки можно закупить примерно за неделю до Нового года, если срок хранения конкретного товара позволяет добавила собеседница RT

Кроме продуктов, заранее лучше позаботиться о вещах, создающих праздничную атмосферу и делающих застолье удобнее. Речь идет о скатерти, бумажных и декоративных салфетках, свечах и прочих традиционных атрибутах. Такие покупки лучше не откладывать на последние дни декабря.

Финансовый консультант также посоветовала выбирать новогодние подарки заранее. По ее словам, в декабре из-за высокого спроса можно потратить больше времени на поиск нужного товара.

Ранее преподаватель Московского государственного института культуры, член гильдии маркетологов Игорь Новиков рассказал, что стоимость советских новогодних игрушек растет, так как их становится все меньше.