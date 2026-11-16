Доцент Щербаченко: новогодние сладости лучше всего покупать в ноябре

Россиянам рассказали, когда лучше покупать новогодние сладкие подарки Доцент Щербаченко: новогодние сладости лучше всего покупать в ноябре

Москва16 ноя Вести.Наиболее оптимальный период для приобретения новогодних сладких подарков – это ноябрь. Об этом рассказал доцент Финансового университета при правительстве РФ Петр Щербаченко в беседе с NEWS.ru.

Эксперт рекомендовал сравнивать цены на праздничные сладкие подарки на маркетплейсах, в магазинах и кондитерских лавках. По его словам, в ноябре выбор значительно шире, а шанс не найти популярный сладкий набор – меньше.

В преддверии Нового года родители активно ищут своим детям сладкие подарки. Оптимальное время для покупки сладостей, на мой взгляд, это ноябрь. В этот период проходят распродажи, позволяющие купить наборы известных брендов со скидкой сказал доцент

Щербаченко предупредил, что ближе к празднику спрос и, как следствие, цены на специализированные товары растут.

Также эксперт предложил самостоятельно собирать сладкий подарок по соображениям экономии. При этом необходимо обращать внимание на состав продукции и выбирать конфеты с минимальным содержанием добавок и консервантов.

Для создания качественного и полезного шоколадного набора по оптимальной цене лучше собирать его самостоятельно. Часто фирменные магазины кондитерских изделий делают скидки на продукцию в ноябре. В набор можно добавить пять-семь видов любимых конфет и небольшой сюрприз – игрушку, стикеры или раскраску резюмировал Щербаченко

Ранее диетолог Римма Мойсенко рекомендовала больше гулять в новогодние праздники.