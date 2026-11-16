Диетолог посоветовала больше гулять в новогодние праздники Диетолог Мойсенко: в праздничные дни стоит уделить больше внимания прогулкам

Москва16 ноя Вести.Активный отдых на свежем воздухе может стать альтернативой традиционному новогоднему застолью. Об этом в беседе с "Абзацем" рассказала врач-диетолог Римма Мойсенко.

По словам врача, в праздничные дни стоит уделить больше внимания движению и положительным впечатлениям, а не долгим посиделкам за столом.

Очень хорошо, если вместе с друзьями организовать активные мероприятия, пусть даже катание на санках или лыжах, потому что все парки будут открыты и будут принимать гостей сказала Мойсенко

Кроме того, она предложила провести время на даче за зимними развлечениями.

Диетолог также рекомендовала отказаться от многочасового застолья с большим количеством салатов, заправленных майонезом. Вместо этого она предложила организовать легкий фуршет с фруктовыми, овощными и мясными нарезками. Плотно поужинать желательно за три-четыре часа до полуночи.

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