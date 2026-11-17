Москва17 ноя Вести.Холодец может оказаться наиболее калорийным и вредным для здоровья блюдом на новогоднем столе. Об этом NEWS.ru рассказала биохимик, психолог и специалист по коррекции пищевого поведения Анна Дивинская.

Биохимик отметила, что наименее вредным среди трех традиционных праздничных блюд можно считать оливье.

Холодец создает наибольшую нагрузку на организм – это самое калорийное блюдо. Однако стоит помнить, что все зависит от вида мяса пояснила Дивинская

По ее данным, калорийность оливье в среднем составляет около 157 килокалорий на 100 граммов, а сельди под шубой – примерно 151 килокалорию. В аналогичной порции холодца, по ее оценке, содержится вдвое больше калорий.

При этом все три блюда содержат слишком много жиров и соли.

Ранее врач-диетолог Римма Мойсенко порекомендовала заменить традиционное застолье на прогулки на свежем воздухе. По ее словам, будет полезно также поужинать за несколько часов до Нового года.