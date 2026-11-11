Врач назвала самые вредные продукты для перекуса осенью Врач Тарасова рекомендовала отказаться от сладких батончиков, чипсов и орехов

Москва11 ноя Вести.Наиболее неподходящими продуктами для перекусов осенью являются чипсы, сладкие батончики, переизбыток орехов и сухофруктов, а также следует воздержаться от кофе с сиропами. Об этом в разговоре с изданием "Абзац" заявила врач, доцент Пироговского университета Ольга Тарасова.

По ее словам, данные продукты приносят в организм переизбыток сахара, соли и жиров.

Сладкие батончики и печенье, даже с надписями "фитнес" или "натуральный состав", могут содержать много сахара, сиропов и жиров. В сухофруктах из-за удаления воды сахара и калории более концентрированны, чем в свежих фруктах. Кофе с сиропом, сливками и сладкими добавками иногда содержит столько же энергии, сколько полноценный перекус или даже небольшой прием пищи отметила Тарасова

По словам эксперта, чипсы и соленые снеки не всегда обеспечивают длительное насыщение, а употребление больших порций данных продуктов приводит к увеличению количества соли и жиров в рационе.

Чипсы и соленые снеки. Обычно в них много соли и жира, а насыщение после небольшой порции может быть недостаточным. При этом легко съесть больше, чем планировалось заявила врач

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