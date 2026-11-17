Россиянам рассказали, как подавать к столу "Оливье" и "Селедку под шубой" Росстандарт выпустил рекомендации по подаче традиционных новогодних салатов

Москва17 ноя Вести.В новом ГОСТе на русскую кухню содержатся рекомендации по подаче традиционных для большинства россиян новогодних салатов. В документе описывается предпочтительная температура этих блюд, ингредиентный состав, а также способ сервировки. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на соответствующие материалы Росстандарта.

В документах речь идет о таких салатах, как "Оливье", "Сельдь под шубой", "Мимоза", "Москва" и "Столичный". Подавать их рекомендуется в холодном виде.

Салат "Оливье" в стандарте представлен в двух вариантах – историческом и современном. Историческую версию предлагается готовить из рябчиков, заправлять соусом провансаль с добавлением сои-кабуль (соус из ферментированных соевых бобов. – прим. ред.) и подавать со свежими трюфелями в хрустальной вазочке или фарфоровом салатнике. Современная интерпретация "Оливье", согласно новому ГОСТу, готовится с мясом, колбасой или рыбой и заправляется майонезом.

Обязательным ингредиентом "Сельди под шубой" является сельдь – слабосоленая либо пряного посола. Если вместо нее используется другая соленая рыба, это должно соответствующим образом быть отражено в названии салата.

"Мимозу" допускается готовить из рыбных консервов, слабосоленой, копченой или отварной рыбы или из консервированной печени рыб. Также в состав салата входят репчатый лук, сыр и отварные яйца. Блюдо укладывается слоями и заправляется майонезом.

Салат "Москва" рекомендуется заправлять майонезом со взбитыми сливками. Помимо индейки и овощей, в блюдо можно добавить консервированных крабов или раковые шейки, маслины, консервированные фрукты или зернистую икру.

"Столичный" салат по ГОСТу следует готовить из домашней птицы либо дичи, а подавать в салатнике или в тарталетках из сдобного либо слоеного теста.

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