Росстандарт утвердил ГОСТ на приготовление окрошки Росстандарт утвердил ГОСТ с квасом в составе традиционной окрошки

Москва11 ноя Вести.Росстандарт утвердил специальный ГОСТ "Русская традиционная кухня. Рекомендации по технологии приготовления блюд", устанавливающий классический рецепт окрошки на квасе и еще 132 национальных блюд. Об этом сообщает пресс-служба Министерства промышленности и торговли России.

Согласно нормативу, базовыми ингредиентами окрошки выступают мясо, птица, дичь или рыба, а также свежие огурцы, зеленый лук и зелень. В качестве заливки стандарт предписывает использовать исключительно выраженно кислый квас с возможным добавлением огуречного или ягодного рассола. При этом применение кефира и прочих кисломолочных продуктов документом не рекомендуется.

Среди допустимых компонентов названы отварные яйца, овощи, грибы, копчености, раковые шейки, каперсы, маслины и лимон. Стандарт требует подавать блюдо при температуре не выше 14 градусов без наличия костных фрагментов в ингредиентах.

Документ носит добровольный характер и вступит в силу 1 января 2027 года с правом досрочного внедрения. При этом заведения общепита, декларирующие соответствие своего меню данному ГОСТу, будут обязаны строго соблюдать закрепленные в нем требования.

Ранее в Роскачестве сообщили, что новый ГОСТ на традиционную русскую кухню вступит в силу со следующего года.