Новый ГОСТ на растворимые кофейные напитки вступил в силу в РФ

В России вступил в силу новый ГОСТ на растворимые кофейные напитки Новый ГОСТ на растворимые кофейные напитки вступил в силу в РФ

Москва1 ноя Вести.С 1 ноября в России начал действовать новый национальный стандарт на растворимые кофейные напитки, сообщает РИА Новости со ссылкой на данные Росстандарта. Документ не распространяется на специализированную пищевую продукцию, включая детское питание.

Согласно ГОСТ, растворимые кофейные напитки по способу обработки и форме частиц делятся на порошкообразные, гранулированные и сублимированные. Стандарт устанавливает требования к их внешнему виду, цвету, вкусу и аромату, а также к упаковке и маркировке. Для изготовления напитков допускается использование кофе, других растительных продуктов и пищевых компонентов.

Особое внимание уделено растворимости: в горячей воде температурой 96–98 градусов напиток должен растворяться не дольше 30 секунд, в холодной (18–20 градусов) — не более трех минут. Для гранулированного напитка при наличии единичных спекшихся частиц допускается растворение в горячей воде до 2,5 минуты.

Новый ГОСТ был утвержден Росстандартом 22 декабря 2025 года и заменил стандарт, действовавший с 1994 года.