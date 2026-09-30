ГОСТ на противогололедные материалы начнет действовать с 1 октября

В России начнет действовать ГОСТ на противогололедные материалы ГОСТ на противогололедные материалы начнет действовать с 1 октября

Москва30 сен Вести.В России с 1 октября начнет действовать ГОСТ на противогололедные материалы, который ранее утвердил Росстандарт, передает ТАСС.

Документ устанавливает требования к качеству и безопасности материалов, которые используются для борьбы с гололедом на автомобильных дорогах.

Стандарт распространяется на противогололедные материалы, предназначенные для борьбы с зимней скользкостью на автомобильных дорогах общего пользования, и устанавливает основные требования к ним при изготовлении, закупке и применении говорится в сообщении

Новый стандарт не распространяется на противогололедные материалы для улично-дорожной сети населенных пунктов.

В соответствии с ГОСТ противогололедные средства могут быть твердыми, жидкими или комбинированными. В документе также приведена классификация материалов, прописаны технические требования к сырью для их изготовления.

При этом на автодорогах, проходящих по особо охраняемым природным территориям, в том числе на Байкальской, могут устанавливаться дополнительные требования к таким материалам.