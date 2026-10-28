Москва28 октВести.Обновленный ГОСТ на растворимые кофейные напитки заключается в расширении перечня ингредиентов, которые могут использоваться для создания напитка и обязательной фиксации состава на этикетке. Об этом в беседе с ИС "Вести" рассказал генеральный директор главной российской ассоциации производителей чая и кофе "РОСЧАЙКОФЕ" Рамаз Чантурия.
С 1 ноября 2026 года в России начнет действовать новый ГОСТ на растворимые кофейные напитки. Он заменит стандарт, который действовал с 1994 года.
Эксперт пояснил: необходимость обновить стандарт появилась из-за активного развития технологий и рынка растворимых кофейных напитков.
Обновление стандартов — это вполне естественный процесс, учитывая, что технологии развиваются, рынок сам по себе обновляется по каким-то вкусовым предпочтениям… Обновленная версия стандарта — это не новый стандарт, это стандарт, который просто приведен в соответствие с требованием временисказал Чантурия
По словам главы ассоциации, новый ГОСТ будет отражать реальное состояние рынка.
Мы расширяли перечень ингредиентов, которые могут быть, для того, чтобы отражать реальное состояние рынка. И фиксация — обязательное условие, состав должен быть обязательно указан на упаковке для того, чтобы человек четко понимал, какой продукт или смесь каких продуктов находится внутридобавил он
Ранее в России утвердили стандарт на стеклянные банки для сыпучего кофе. ГОСТ вступит в силу 1 апреля 2027 года.