ГОСТ на кофейные напитки: эксперт объяснил, для чего он понадобился Эксперт Чантурия рассказал, как изменится ГОСТ на растворимые кофейные напитки

Москва28 окт Вести.Обновленный ГОСТ на растворимые кофейные напитки заключается в расширении перечня ингредиентов, которые могут использоваться для создания напитка и обязательной фиксации состава на этикетке. Об этом в беседе с ИС "Вести" рассказал генеральный директор главной российской ассоциации производителей чая и кофе "РОСЧАЙКОФЕ" Рамаз Чантурия.

С 1 ноября 2026 года в России начнет действовать новый ГОСТ на растворимые кофейные напитки. Он заменит стандарт, который действовал с 1994 года.

Эксперт пояснил: необходимость обновить стандарт появилась из-за активного развития технологий и рынка растворимых кофейных напитков.

Обновление стандартов — это вполне естественный процесс, учитывая, что технологии развиваются, рынок сам по себе обновляется по каким-то вкусовым предпочтениям… Обновленная версия стандарта — это не новый стандарт, это стандарт, который просто приведен в соответствие с требованием времени сказал Чантурия

По словам главы ассоциации, новый ГОСТ будет отражать реальное состояние рынка.

Мы расширяли перечень ингредиентов, которые могут быть, для того, чтобы отражать реальное состояние рынка. И фиксация — обязательное условие, состав должен быть обязательно указан на упаковке для того, чтобы человек четко понимал, какой продукт или смесь каких продуктов находится внутри добавил он

Ранее в России утвердили стандарт на стеклянные банки для сыпучего кофе. ГОСТ вступит в силу 1 апреля 2027 года.