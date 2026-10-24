Обязательную маркировку товаров для дома и интерьера введут в России в 2027 году

В России появится обязательная маркировка для посуды и предметов интерьера Обязательную маркировку товаров для дома и интерьера введут в России в 2027 году

Москва24 окт Вести.В России вводят обязательную маркировку товаров для дома и интерьера. Об этом РИА Новости рассказали в пресс-службе оператора системы маркировки.

Соответствующие правила уже утвердило Правительство РФ. Система заработает с 1 апреля 2027 года.

С 1 апреля 2027 года производители должны будут наносить на такую продукцию цифровые коды и передавать сведения о ее вводе в оборот в систему "Честный знак" сказано в сообщении

Требования о маркировке будут распространяться на широкий спектр товаров для дома и интерьера, в том числе на посуду, кухонную утварь и столовые приборы, товары для уборки, предметы декора.

С 1 апреля 2027 года производители и импортеры будут обязаны вносить в систему данные о вводе такой продукции в оборот, а покупатели смогут проверить подлинность товара при помощи мобильного приложения.

Маркировку различных категорий товаров вводят с целью снижения нелегального оборота продукции и повышения прозрачности на рынке.

Ранее президент России Владимир Путин заявил, что власти намерены развивать систему маркировки "Честный знак".