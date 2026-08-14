Правительство РФ обязало производителей маркировать леденцы на палочке Кабмин: карамель шарообразной формы на палочке надлежит маркировать

Москва14 авг Вести.Правительство РФ постановило маркировать леденцы на палочке. Соответствующий проект постановления размещен на портале нормативных правовых актов.

Документ вступает в силу со дня его официального опубликования.

Правительство Российской Федерации постановляет: пункт 3 правил маркировки отдельных сладостей [...] дополнить подпунктом "м" следующего содержания: "на карамель [...] шарообразной формы, закрепленную на палочке-держателе и упакованную путем скручивания упаковочного материала непосредственно на продукте, при этом вторичная потребительская упаковка (при ее наличии) подлежит маркировке, если первичная упаковка не промаркирована говорится в постановлении

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