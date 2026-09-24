Новый стандарт на молочные смеси для детей вступит в силу 1 января

В России впервые с 1998 года обновили ГОСТ на детские молочные смеси Новый стандарт на молочные смеси для детей вступит в силу 1 января

Москва24 сен Вести.ГОСТ на сухие молочные смеси для детей с первого года жизни вступит в силу 1 января 2027 года, заменив стандарт от 1998 года, сообщило РИА Новости со ссылкой на документы Росстандарта.

Сухие смеси для детского питания должны представлять из себя мелкодисперсный порошок. Допускается незначительное количество комочков, рассыпающихся при легком механическом воздействии. Цвет продукции должен быть от белого до светло-кремового, равномерный по всей массе смеси написали в агентстве

ГОСТ также регулирует состав белков смеси: он должен быть максимально приближен к составу женского грудного молока. Миристиновой и лауриновой жирных кислот должно быть не более 20% от суммы жирных кислот.

На упаковке запретили изображать детей и обязали наносить надпись: "Для питания детей раннего возраста предпочтительнее грудное вскармливание".