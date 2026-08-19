Обязательная маркировка молочных каш для детского питания перенесена на год Правительство перенесло введение маркировки детских молочных каш на год

Москва19 авг Вести.Детские молочные каши в России останутся без обязательной маркировки до конца 2027 года. Правительство приняло решение отсрочить вступление в силу соответствующих требований еще на один год. Соответствующее постановление, подписанное премьер-министром Михаилом Мишустиным, опубликовано на официальном портале правовых актов.

Изначально обязательная маркировка этой продукции должна была начаться с 1 сентября 2026 года. Однако теперь срок сдвинут на 1 сентября 2027 года. Как поясняли в Минпромторге, инициатива переноса была связана с правовой неопределенностью: детские молочные каши одновременно подпадали под правила маркировки бакалейной продукции и участвовали в эксперименте по маркировке детского питания. Чтобы систематизировать требования, ведомство предложило закрепить их исключительно в правилах маркировки молочной продукции.

Согласно новому графику, производители и импортеры начнут наносить коды маркировки и передавать сведения о вводе в оборот в систему "Честный знак" только с 1 сентября 2027 года. Данные о розничных продажах и выводе продукции из оборота станут обязательными с 1 декабря того же года.