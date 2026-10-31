С 1 ноября в России начнет действовать новый стандарт на хурму В России меняется стандарт на хурму

Москва31 окт Вести.С 1 ноября в РФ вводится в действие межгосударственный стандарт на свежую хурму, который установит требования к ее качеству и сортам. Об этом свидетельствует документ Росстандарта, с которым ознакомилось РИА Новости.

Согласно новым правилам, хурма будет делиться на высший, первый и второй сорта. Независимо от категории плоды должны быть целыми, чистыми, твердыми, однородными по форме и окраске, без механических повреждений, следов плесени и гнили, а также без признаков поражения болезнями и вредителями.

У плодов должны быть срезаны плодоножки, а чашелистики — неотделенными и неповрежденными. Допускается цвет от желтого до оранжевого или коричнево-оранжевого. Зеленые и перезрелые плоды не допускаются ни в одном из сортов.

Различаются сорта степенью допустимых дефектов. Для высшего сорта допускаются лишь незначительные дефекты поверхности, не влияющие на внешний вид и качество. Для первого и второго сортов — легкая побитость небольшой площади и повреждения от солнечных лучей, а также незначительное побурение мякоти.

Кроме того, установлены требования к размеру: диаметр плодов высшего и первого сортов по наибольшему поперечному сечению должен составлять не менее 60 мм, второго сорта — не менее 40 мм.