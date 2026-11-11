Роскачество: ГОСТ на русскую кухню вступит в силу с 1 января

ГОСТ на традиционную русскую кухню начнут применять с 1 января Роскачество: ГОСТ на русскую кухню вступит в силу с 1 января

Москва11 ноя Вести.Новый ГОСТ на традиционную русскую кухню вступит в силу с 1 января 2027 года, сообщает РИА Новости со ссылкой на Роскачество.

Об утверждении нового государственного стандарта на русскую кухню рассказал в среду глава Минпромторга РФ Антон Алиханов. Он отметил, что в стандарт вошли такие блюда, как колобки, борщ, щи, бефстроганов и компот. В ГОСТе прописаны технологии приготовления и рекомендации по подаче национальных блюд.

В Роскачестве уточнили, что в новый ГОСТ включены 132 блюда, но список в будущем собираются регулярно обновлять и пересматривать.

Документ вступает в силу 1 января 2027 года с правом досрочного применения отметили в Роскачестве

Ранее Минпромторг направил рекомендацию ввести в меню отдельную позицию "русский завтрак" в меню ресторанов, кафе и отелей.