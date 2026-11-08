В ГД раскрыли, какие продукты подпадут под госмониторинг цен с 2027 года Депутат Игошин: социально значимые продукты подпадут под госмониторинг цен

Москва8 ноя Вести.Сквозной мониторинг цен на наиболее социально значимые продукты питания начнется в России с 1 января 2027 года. Об этом в беседе с ТАСС сообщил первый заместитель председателя комитета Государственной думы по защите конкуренции Игорь Игошин.

Как уточнил парламентарий, мониторинг предоставит возможность видеть объективную картину ценообразования по всей цепочке: от производителя или импортера до прилавка магазина.

В список вошли рыба и несколько видов мяса – говядина, свинина, баранина, куры; сливочное и подсолнечное масла; молоко, сыр и яйца; сахар, соль, мука и хлеб сказал Игошин

Кроме того, добавил депутат, под госмониторинг цен подпадут рис, гречневая крупа, макаронные изделия, картофель, свекла, репчатый лук, морковь, помидоры, огурцы, а также капуста.

Игошин также рассказал, что в рамках мониторинга Федеральная налоговая служба будет передавать сведения о сделках поставщиков с торговыми сетями, объемах продажи, доходах и расходах бизнеса в Минпромторг, Минсельхоз, Минэкономразвития, Федеральную антимонопольную службу и Росстат.