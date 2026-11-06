Стало известно, как новый ГОСТ на питьевую воду повлияет на цены Эксперт Харланов: новый ГОСТ на питьевую воду повлияет на цены и ассортимент

Москва6 ноя Вести.Новый ГОСТ на питьевую воду может привести к небольшому росту цен на временному сужению ассортимента в магазинах. Об этом в интервью ИС "Вести" сообщил юрист, эксперт потребительского рынка Роман Харланов.

Новый ГОСТ начнет действовать в РФ с 1 января 2027 году. По словам эксперта, на качество воды это никак не повлияет, речь идет только об изменении методов проверки в связи с ростом технологий и появлением нового оборудования.

Производителям и лабораториям придется немного перестроить работу, закупить нужные реагенты, возможно, модернизировать оборудование, персонал обучить. А в отдельных случаях это, конечно, может привести к небольшому росту себестоимости, то есть затраты есть. Но это именно на этапе адаптации и перехода на новый ГОСТ. Это может привести к временному сужению ассортимента. Но я считаю все-таки, что расходы на лабораторный контроль - это, в общем, небольшая доля в цене той же бутылки, если речь идет о больших партиях, поэтому сильного скачка цен здесь, конечно, ожидать не стоит заявил Роман Харланов

Ранее сообщалось, что в России утвержден новый ГОСТ на питьевую воду, который с 1 января 2027 года заменит старый госстандарт, действовавший с 1974 года. В частности, по данным Росстандарта, новый ГОСТ предполагает проверку воды на бактериологическую безопасность.