В России впервые с 1974 года обновлен ГОСТ на питьевую воду

Росстандарт утвердил новый ГОСТ на питьевую воду В России впервые с 1974 года обновлен ГОСТ на питьевую воду

Москва4 ноя Вести.В России утвержден новый ГОСТ на питьевую воду, который с 1 января 2027 года заменит старый госстандарт, действовавший с 1974 года. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на Федеральное агентство по техническому регулированию и метрологии (Росстандарт).

В последние годы очень активно развиваются и совершенствуются методы лабораторной диагностики. В связи с этим стандарт был обновлен — чтобы закрепить в нем наилучшие практики, современные методы анализа и обеспечить единые, технологически обоснованные подходы к оценке безопасности питьевой воды пояснили агентству в Росстандарте

В частности, согласно данным ведомства, новый стандарт предполагает проверку воды на бактериологическую безопасность. В частности, речь идет об анализе на наличие бактерий группы кишечной палочки, синегнойную палочку (Pseudomonas aeruginosa) и микроорганизмы, которые могут указывать на загрязнение из почвы или сточных вод.

Выявление любого из этих микроорганизмов — это повод для беспокойства. Поэтому регулярный микробиологический контроль с определением этих показателей — это не просто формальность, а необходимая мера для защиты здоровья потребителей пояснили в Росстандарте

В ведомстве обратили внимание, что такой анализ позволит своевременно выявлять и устранять источники загрязнения, гарантируя безопасность питьевой воды.