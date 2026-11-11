Москва11 нояВести.Новый ГОСТ на русскую кухню, включающий технологии приготовления и рекомендации по подаче национальных блюд, утвердили в России. Об этом заявил глава Минпромторга РФ Антон Алиханов.
По его словам, в стандарт вошли различные блюда, в том числе колобки, борщ, щи, бефстроганов и компот. При этом в ГОСТе есть и традиционные русские приправы – хрен и горчица.
Отрасль рестораторов вместе с Росстандартом в течение последних двух лет формировали единый ГОСТ традиционной русской кухни. И буквально перед началом этой встречи мы его утвердилисказал Алиханов в ходе международного форума "Всемирный день качества"
Уточняется, что в окончательную версию первой редакции вошли более 130 блюд. В дальнейшем список будет регулярно пересматриваться и обновляться.
26 октября сообщалось, что Минпромторг РФ порекомендовал отелям, кафе и ресторанам ввести в меню отдельную позицию "русский завтрак".