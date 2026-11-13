Ксения Алферова рассказала, что на Новый год всегда глотает бумажку с желанием

Ксения Алферова о своих новогодних традициях: глотание бумажки - это обязательно Ксения Алферова рассказала, что на Новый год всегда глотает бумажку с желанием

Москва13 ноя Вести.Актриса Ксения Алферова рассказала о своих новогодних традициях и поделилась рецептом фирменного салата оливье. Слова артистки приводит издание KP.RU.

По рассказу Алферовой, она планирует встречать Новый год вместе с 19-летней дочерью Евдокией. По словам актрисы, недавно она обсуждала с дочерью, что именно они любят, и Евдокия сказала, что ей нравится встречать праздник дома. Алферова назвала дочь домоседом – еще большим, чем сама актриса. Однако 2 января к ним всегда приходят друзья, сообщила кинозвезда.

Кроме того, Ксения Алферова рассказала и о новогодних традициях, которые всегда соблюдает.

Глотание бумажки с желаниями - это обязательно. Пока президент говорит, ты обдумываешь, пока куранты бьют, ты пишешь, сжигаешь. И, давясь несгоревшими кусочками бумажки, съедаешь рассказала актриса

Помимо этого, у Алферовой есть фирменный рецепт салата оливье. Актриса делает салат с креветками и добавляет туда каперсы, благодаря чему, по ее словам, блюдо получается нежным. Также актриса при возможности старается готовить майонез к салату сама.

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