Москва28 окт Вести.Любовь помогает сохранять прекрасный внешний вид даже при высоких физических нагрузках, призналась в беседе с ИС "Вести" народная артистка России Екатерина Гусева.

Она отметила, что занимается любимым делом, а ее близкие поддерживают в этом занятии и окружают любовью и заботой.

Я по любви занимаюсь своей профессией. Я отдаю бесконечные все силы, время ей. Но, вы знаете, я любима. У меня рядом любимые дети, мой любимый муж, мама, сестра, родные мне люди, которые в меня верят, я, собственно, хочу, чтобы им не было за меня стыдно. Занимаюсь я любимым делом. Вот, наверное, в этом главный мой секрет: по любви с любовью, окруженной любовью поделилась Екатерина Гусева

Актриса также поблагодарила зрителей, которые каждый раз наполняют ее любовью.

Зрителям очень благодарна за то, что они приходят и возвращаются. Вот это чувство, знаете, оно мной движет, оно меня наполняет. И я с огромной радостью, щедростью дарю его всем вокруг. Вот, наверное, в этом главный секрет, а может быть, и не секрет добавила она

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