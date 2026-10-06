Москва6 окт Вести.Впервые после рождения дочери Веры актриса Агата Муцениеце вышла в свет со своим новым мужем музыкантом Петром Дрангой. В беседе с MK.RU она рассказала о материнстве и совместной жизни с супругом.

Муцениеце призналась, что сейчас тратит много средств на детскую одежду. Она ответственно подходит к покупкам, рассматривая разные ценовые предложения. Но старается не экономить на здоровье. Также она рассказала, какие блюда готовит для домашних.

Им все нравится, все вкусно. Я могу печь яблочные пироги, запеканки, оладушки. Любимое блюдо Петра - ленивые вареники пояснила актриса

Она призналась, что довольна ролью матери, хотя пока им с мужем не удается хорошо выспаться из-за маленькой дочки.

Ранее актриса рассказала, что тратит на детей около миллиона рублей в месяц. Помимо дочери Веры у Муцениеце еще два ребенка.