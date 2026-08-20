Любовь Успенская призналась, что у нее дома живет маленькая дочь ее домработницы

Любовь Успенская рассказала, что воспитывает маленькую дочь своей домработницы Любовь Успенская призналась, что у нее дома живет маленькая дочь ее домработницы

Москва20 авг Вести.Певица Любовь Успенская рассказала, что поселила у себя дома маленькую дочь своей домработницы, которая оказалась в сложной жизненной ситуации, и полностью обеспечивает ее. Об этом артистка заявила перед своим концертом в Зеленом театре на ВДНХ.

У меня сейчас живет маленькая девочка​​​. Это ребенок моей домработницы. Она уехала в Польшу. Там она забеременела от мужа ... Она бросила его, а я помогла ей сюда приехать, и они живут у нас призналась исполнительница хита "Пропадаю я"

Звезда русского шансона подчеркнула, что сейчас девочка живет на ее полном обеспечении, как полноценный член семьи.

Ранее 72-летняя Успенская рассказала, что у нее есть возлюбленный, который моложе ее на 30 лет.