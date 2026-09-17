Дочь певицы Любови Успенской раскрыла отношение Никаса Сафронова к ее картинам Дочь Любови Успенской рассказала о высокой оценке ее картин Никасом Сафроновым

Москва17 сен Вести.Дочь Любови Успенской, художница и певица Татьяна Успенская рассказала изданию NEWS.ru, что Никас Сафронов высоко оценил ее картины, хотя они далеки от академической живописи.

По словам Успенской, выставлять свои картины она начала недавно, а к живописи пришла, когда у нее был роман с художником - тот обучил ее тонкостям искусства.

Мне было очень приятно, что Никас Сафронов высоко оценил мои работы. Мы с ним очень разные. Он работает в классическом стиле, так писали великие мастера XVIII–XIX веков. А мои работы больше про эмоции, нежели про академическую живопись сказала Татьяна Успенская

По ее словам, ее работы просили прислать на венецианское биеннале, но ей "было не до этого".

Ранее Никас Сафронов рассказал, сколько стоит его самая дорогая картина.