Заслуженная артистка Украины Ульянова рассказала об отношении к своему званию Заслуженная артистка Украины Ульянова: это звание мне дали не власти, а народ

Москва30 авг Вести.Звание заслуженной артистки Украины Алла Ульянова получила не от киевских властей, а от народа, поэтому она до сих пор им гордится. Об этом она рассказала в интервью ИС "Вести".

Она добавила, что звание получила в 2009 году лично из рук экс-президента Украины Виктора Ющенко.

Мне в 2009 году дали [звание], тогда Ющенко как раз был. Ющенко мне лично его вручал в Киеве, это звание. … мне немножко даже было обидно, когда начался 2014 год, и вся эта история началась. За звание начали… как там начали говорить, заслуженная артистка не Украины, ничего. И думаешь, ну ты же не у этих уродов. Это не они тебе давали, а народ, который тебя любит и так далее. Поэтому я считаю, что мое звание вполне заслуженно, и я до сих пор горжусь этим званием заявила Ульянова

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