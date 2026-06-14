Москалькова рассказала, что переговоры с Киевом шли эмоционально и напряженно

Москалькова раскрыла, как вела переговоры с Киевом Москалькова рассказала, что переговоры с Киевом шли эмоционально и напряженно

Москва14 июн Вести.Научный руководитель научно-образовательного центра по правам человека МГЮА имени Кутафина Татьяна Москалькова в интервью Павлу Зарубину для ИС "Вести" рассказала, что переговоры с киевским режимом проходили эмоционально и напряженно.

Очень эмоционально, напряженно, потому что не хочется, чтобы ты стал заложником невыполнимых обязательств. И мы никогда не могли бы позволить довлеть над собой и диктовать условия сказала Москалькова

Ранее Москалькова занимала пост уполномоченного по правам человека РФ и участвовала, в частности, в переговорах с представителями Киева по обмену пленными и отправке гуманитарных грузов.

Татьяна Москалькова 12 июня была удостоена Государственной премии Российской Федерации за выдающиеся достижения в области правозащитной деятельности по итогам 2025 года.