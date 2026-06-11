Москалькова удостоена Государственной премии в области правозащиты за 2025 год

Татьяна Москалькова стала лауреатом Государственной премии за правозащиту Москалькова удостоена Государственной премии в области правозащиты за 2025 год

Москва11 июн Вести.Указом Президента РФ от 11 июня 2026 года № 400 бывший уполномоченный по правам человека Татьяна Москалькова удостоена Государственной премии Российской Федерации за выдающиеся достижения в области правозащитной деятельности по итогам 2025 года.

Об этом следует из текста документа "О присуждении Государственной премии Российской Федерации за выдающиеся достижения в области правозащитной деятельности и Государственной премии Российской Федерации за выдающиеся достижения в области благотворительной деятельности 2025 года".

В указе указано, что награда присуждена за вклад в развитие правозащитной практики и деятельность, признанную заслуживающей государственной награды по результатам 2025 года.

Татьяна Москалькова ранее занимала пост уполномоченного по правам человека в Российской Федерации.