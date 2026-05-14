Москва14 мая Вести.Спикер Государственной Думы Вячеслав Володин в ходе заседания нижней палаты парламента выразил благодарность бывшему омбудсмену Татьяне Москальковой за вклад в развитие института. Она завершила свою работу на посту уполномоченного по правам человека в России.

По его словам, Москалькова добилась того, чтобы "именно человек стоял во главе повестки" деятельности уполномоченного.

Володин также отметил заслуги предшественницы Москальковой — нынешнего председателя ЦИК Эллы Памфиловой. Благодаря их усилиям омбудсмены сосредоточились на защите прав человека, а не на политических аспектах.

14 мая на заседании Госдумы в результате голосования на пост омбудсмена была выбрана Яна Лантратова.

Москалькова возглавила аппарат омбудсмена в апреле 2016 года, сменив Эллу Памфилову. Ранее она представляла фракцию "Справедливая Россия" в Госдуме. Теперь она рассматривает возможность возвращения к работе в парламенте, а также продолжения просветительской деятельности.