Татьяна Успенская сообщила, что избранник-студент дарит ей цветы и пирожные

Дочь Успенской рассказала о 22-летнем возлюбленном и его подарках Татьяна Успенская сообщила, что избранник-студент дарит ей цветы и пирожные

Москва17 сен Вести.36-летняя дочь певицы Любови Успенской - исполнительница и художница Татьяна - рассказала о новом возлюбленном - 22-летнем искусствоведе Артеме. Ее слова приводит издание NEWS.RU.

Татьяна Успенская сообщила, что избранник является студентом, сам оплачивает свое образование и пока не имеет значительного дохода, поэтому "не дарит бриллианты".

Но окружает заботой — то привозит пирожное, то фрукты, постоянно дарит цветы, огромного плюшевого мишку, картины, книги. С ним я чувствую себя женщиной сказала художница

Татьяна Успенская также уточнила, что в "рамки возраста" она не верит, для нее главное - чтобы люди подходили друг другу.

Ранее Татьяна Успенская рассказала, что художник Никас Сафронов высоко оценил ее картины, хотя они, с ее слов, "больше про эмоции, нежели про академическую живопись".