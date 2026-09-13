Анна Семенович сообщила о помолвке с предпринимателем Денисом Шреером Анна Семенович получила предложение руки и сердца от Дениса Шреера

Москва13 сен Вести.Российская актриса и певица Анна Семенович получила предложение руки и сердца от своего возлюбленного, предпринимателя Дениса Шреера. Об этом она сообщила на странице в социальной сети Instagram (принадлежит компании Meta, признанной в России экстремистской и запрещенной на территории страны).

Семенович опубликовала совместные фотографии с Шреером и показала кольцо на безымянном пальце. В подписи к публикации певица сообщила, что согласилась выйти за мужчину.

Сегодня все изменилось. Я сказала "Да" написала Семенович в посте

Семенович ранее не состояла в официальном браке. С Шреером певица познакомилась в 2023 году, а впервые пара появилась вместе на публике в конце 2024-го, подтвердив свои отношения. Недавно певица заявила, что мечтает родить ребенка и не исключает, что станет депутатом Госдумы.