Анна Семенович допустила, что может стать политиком Актриса Семенович считает, что из нее получится хороший политик

Москва8 мая Вести.Актриса и певица Анна Семенович не исключила, что может пойти в депутаты Госдумы от в Бурятии и стать хорошим политиком. Об этом она рассказала в интервью РИА Новости.

В апреле артистка посетила озеро Байкал, где партия "Зеленые" предложила ей баллотироваться в кандидаты в депутаты Госдумы.

На самом деле это предложение было сделано совсем недавно. Честно говоря, я пока думаю над этим... Мне кажется, из меня получится хороший политик – такой эколог, политик прокомментировала Семенович предложение партии

По ее словам, программа "Зеленых" оказалась ей близка, но она пока думает, как будет совмещать артистическую, политическую и личную жизнь.

Вспоминая о своей недавней поездке на Байкал с партией и рассуждая о том, какой регион она планирует представить в Госдуме, Семенович допустила, что может пойти в депутаты от Бурятии.

Ранее Семенович заявила, что может поехать в зону проведения спецоперации на Украине этим летом.