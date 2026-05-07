Анна Семенович назвала возможной поездку в зону СВО этим летом

Анна Семенович может поехать в зону СВО этим летом Анна Семенович назвала возможной поездку в зону СВО этим летом

Москва7 мая Вести.Певица и актриса Анна Семенович рассказала о возможной поездке в зону проведения специальной военной операции.

Семенович в интервью РИА Новости отметила, что это может произойти летом.

В ближайшее время пока нет, потому что сейчас, в майские праздники и 9 Мая, будут различные акции. Может быть, летом сказала она

Таким образом она прокомментировала вопрос о планах посетить зону СВО.

Певица поддерживает специальную военную операцию с ее начала и неоднократно выезжала в зону боевых действий, чтобы поддержать российских военнослужащих. В 2022 году Семенович была внесена в перечень лиц, представляющих угрозу безопасности Украины.

Ранее она также поделилась, как вместе с коллегами помогает российским военнослужащим.