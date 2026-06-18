Москва18 июн Вести.Популярная российская певица Сати Казанова рассказала в интервью KP.RU о случаях, когда ей приходилось сталкиваться с настоящим фанатским безумием.

По словам знаменитости, однажды к ней в жилой комплекс пробрался неадекватный мужчина, едва не набросившийся на нее.

Кто-то пробирался в мой жилищный комплекс. Звонок в дверь, открываю в халате, с полотенцем на голове, а человек бросается ко мне с криком: Сати Казанова, я вас люблю! Я успела захлопнуть дверь с криками: Охрана, полиция! Его забрали, но поскольку у него были справки из психоневрологических диспансеров, говорили, что он болен и отпускали его. И вот так он несколько раз пробирался рассказала певица

Казанова уточнила, что это далеко не единственный случай. Так, после многочисленных отказов одному поклоннику, который повсюду ее преследовал, пытался завязать разговор, произвести впечатление, он пробрался на женское мероприятие, переодетый в платье и парик.

Артистка также поделилась воспоминаниями о начале своей карьеры. Вспоминая то время, она рассказала, как распорядилась резко возросшими доходами: оказала большую поддержку родителям и позволила себе дорогие покупки.