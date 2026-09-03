"Начинающий художник не стоит более 300 тысяч": арт-дилеры о рынке искусства Арт-дилеры: инвестиции в молодых художников остаются рискованными

Москва3 сен Вести.Арт-дилеры Анастасия Антонова, Николай Коротков и Юлия Гамольская в интервью РБК рассказали о состоянии российского рынка современного искусства, ценообразовании, инвестиционных стратегиях и влиянии санкций.

По словам Антоновой, после отмены западных аукционов русское искусство рынок не стал независимым, но приобрел автономность.

Появилось больше аукционов, больше художников. Мы стали строить свою инфраструктуру, более ориентированную на внутреннюю систему отметила Антонова

Коротков отметил рост внутреннего спроса: коллекционеры активно поддерживают отечественное искусство, появились новые меценаты.

О ценообразовании дилеры заявили, что начинающий художник не должен стоить дороже 300 тыс. рублей за формат 100×100 см. Цена формируется через галереи, участие в выставках, публикации и институциональное признание. При этом провенанс не всегда обязателен — например, у "Спасителя мира" Леонардо да Винчи много белых пятен, но он стал самым дорогим произведением.

Инвестиции в современное искусство, по мнению Антоновой, — "очень шаткая история". Она подчеркнула, что "инвестиционная составляющая современного искусства сильно переоценена". Коротков считает, что инвестировать можно в "голубые фишки" и молодых авторов, но это требует экспертизы. Гамольская добавила, что прогнозировать стоимость искусства почти невозможно.

После санкций интерес к российскому искусству вырос, отметили арт-дилеры, а зарубежные рынки (Китай, Корея, ОАЭ) проявляют внимание, но стратегическая задача — не продавать российских художников за рубеж, а строить их карьеру так, чтобы их покупали независимо от происхождения.