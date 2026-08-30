Москва30 авг Вести.Копиизм не лучший подход для художника, работающего над декорациями. Ему необходимо уловить общий стиль и создать в нем что-то свое. Об этом ИС "Вести" рассказал главный художник кинопарка "Москино" Сергей Февралев.

Одна из новых локаций в "Москино" – европейский провинциальный городок, где каждая деталь работает на настроение. По словам Февралева, в локации уделили особое внимание мелочам, которые невозможно воспроизвести на компьютере.

Художник, который работал над этой декорацией, он придумывал ее, конечно, как собирательный образ. Здесь многое дофантазировано, допридумано. Вообще копиизм – не лучшее для художника дело. В основном мы даже не компилируем, а улавливаем принцип, по которому строились города в ту эпоху или вот на этой территории и пытаемся придумать что-то свое в этом стиле. Кто нанесет такую вот какую-то состаренность и подгнилость старого городка? Вот эти подтеки водяные от дождей. Кто вот эту неровную брусчатку может сделать, чтобы наши ноги также наступали и иногда спотыкались об ее? На компьютере это не сделаешь пояснил Февралев

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