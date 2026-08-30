Москва30 авг Вести.Цифровые технологии заменяют реальные вещи в декорациях, облегчая процесс съемки кино. Объединение реальности и виртуальных декораций осуществляется с помощью нейросетей. Об этом ИС "Вести" рассказал режиссер проекта "Клипзавод" Сергей Грей.

В качестве примера он привел процесс съемки пляжной сцены в павильоне. Режиссер пояснил, что для этого не пришлось привозить настоящий песок, благодаря чему съемочная группа существенно сэкономила время.

Мы находимся на пляже, закатном, а в павильоне мы видим бетон. И уже с помощью нейронок, раньше это мы делали по-настоящему - привозился песок, сыпался, для того чтобы можно было это объединить, сейчас... уже вырезается как бы этот пол, новый пол делается для того, чтобы то, что видим мы сейчас в павильоне, объединилось, ну, как бы реальность с виртуальным, с виртуальной декорацией пояснил Грей

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