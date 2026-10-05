Москва5 окт Вести.Блогер и предпринимательница Анна Бузова отреагировала на критику из-за методов воспитания ее 1,5-месячной дочери. Соответствующее видеообращение она опубликовала в соцсетях.

Ранее женщина выложила видеоролики, на одном из которых она поет ребенку песню на английском языке, а на другом — ее муж читает сказку. Позднее под постами появились негативные комментарии.

Когда ребеночку 1,5 месяца, как будто бы ей … все равно на каком языке я с ней разговариваю, хоть на французском, на китайском сказала Анна на видео

Говоря о негативных комментариях пользователей о том, что еще рано читать дочери сказки, блогер отметила, что это просто способ провести время, чтобы ребенок чувствовал тепло, заботу и интонацию голосов родителей.

Анна Бузова — младшая сестра певицы и телеведущей Ольги Бузовой. Ее муж — бизнесмен Константин Штрыкин. 11 августа у пары родилась дочь Мария.