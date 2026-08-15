Москва15 авг Вести.Экс-телеведущая Дана Борисова на съемках одного из телешоу с проверкой на детекторе лжи шокировала публику своими высказываниями в отношении 18-летний дочери Полины. На вопрос, считает ли она ее лучшей дочерью на свете, Борисова заявила, что нет.

Я считаю, что есть дочери и получше. Честно. Столько примеров, когда дочки намного ближе маме, не знаю. Я не считаю, что у меня лучшая дочь на свете. Бывают конфликты, многое было… заявила Борисова

NEWS.ru обратился за комментариями по поводу этих слов к психиатру Василию Шурову. Оказалось, что доктор не считает, что Борисова как-то травмировала дочь.

Дана предельно честный и прямолинейный человек. Сам вопрос сформулирован некорректно: "Считаешь ли ты, что у тебя дочь самая лучшая на свете?" У них в семье непростые отношения, но она дочь очень любит. Это показал детектор по физиологической реакции Даны. Травма как раз наступает в момент излишней идеализации, когда делаются внушения, что дочь самая лучшая на свете. Здесь у Даны достаточно объективная оценка: Дана говорит, что бывают дочери и лучше. У Борисовой тоже очень тяжелые отношения с мамой. Поэтому идет такая наследственная история, непростая объяснил Шуров

15 июня 2026 года Дане Борисовой исполнилось 50 лет, и она дала интервью Андрею Малахову, в котором рассказала, что получала приглашение на остров от скандально известного американского финансиста Джеффри Эпштейна.