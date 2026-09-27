Захарова рассказала о своей роли в примирении Успенской и Резника Захарова повлияла на примирение Успенской и Резника

Москва27 сен Вести.Официальный представитель МИД России Мария Захарова помогла помириться певице Любови Успенской и поэту Илье Резнику после почти 30-летней ссоры. Об этом она рассказала блогеру Георгию Иващенко.

По словам Захаровой, сама она не мирила артистов, однако вместе с супругой Резника Ириной и продюсером Успенской постаралась создать условия для примирения. Встреча поэта и певицы произошла на дне рождения общей подруги.

Я это не сделала. Они сделали это сами. Но я просто присутствовала, и мы сделали все с супругой Ильи Резника Ириной и с продюсером Любы Успенской, чтобы этому максимально способствовать поделилась Захарова

Она добавила, что нередко оказывается в роли миротворца, поскольку творческие люди, по ее мнению, особенно остро воспринимают эмоции.

Успенская и Резник не общались почти 30 лет из-за спора об авторских правах на песни, в том числе на композицию "Кабриолет". Артисты объявили о возобновлении дружеских отношений в августе.