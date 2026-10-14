Москва14 окт Вести.Певица Ирина Дубцова рассказала в интервью, где известные артистки знакомятся с мужчинами. Ее слова приводит издание KP.RU.

Доверяю, скорее, счастливому случаю. Таких клубов знакомств нет, в социальных сетях я не знакомлюсь. Это может быть встреча в компании общих друзей или просто в самолете поделилась исполнительница

Дубцова упомянула, что недавно познакомилась с мужчиной во время авиарейса, когда возвращалась в Москву с гастролей. По словам артистки, из этого "ничего, конечно же, не выйдет", но это интересный опыт, который, возможно, послужит вдохновением для новой песни.

Певица уточнила, что считает неправильным умышленно искать мужчину и куда-то для этого идти, а также смотреть на каждого как на потенциального избранника. По мнению Дубцовой, "чувства - это про легкость", когда встреча происходит случайно, и во время разговора выясняется, что у двух собеседников есть общие знакомые, общие любимые места или одинаковые интересы. Исполнительница полагает, что в этом заключается "вся магия встречи", которая делает людей интересными друг другу. Дубцова выразила надежду, чтобы "было больше такой легкости, открытости, того, о чем мы потом будем вспоминать с улыбкой и хранить эти воспоминания".

Певица уточнила, что, когда она озвучила эти мысли, ей самой захотелось встретить такого человека.

Во время интервью Ирина Дубцова также рассказала, в частности, что мечтает о дочери. Кроме того, она высказалась о своем 20-летнем сыне Артеме и рассказала, что гордится им. По рассказу Дубцовой, сын "закрывает мужские вопросы" в семье, а его песни – лучшее, что есть в ее плей-листе.

Певица поделилась, что альбомом "2007" завершает период некой эмоциональной зависимости. Дубцова упомянула мужчину, с которым познакомилась в 2007 году и еще тогда удивилась, "почему он не мой".

В мае 2004 года Ирина Дубцова вышла замуж за солиста группы Plazma. В 2006 году у них родился сын Артем, еще через два года супруги развелись.