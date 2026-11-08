Татьяна Овсиенко: я не отбивала мужа у Аллегровой Татьяна Овсиенко заявила, что не уводила мужа у Аллегровой

Москва8 ноя Вести.Певица Татьяна Овсиенко считает, что не отбивала мужа у Ирины Аллегровой. Об этом она рассказала в интервью Борису Корчевникову для ИС "Вести", комментируя свои отношения с продюсером Владимиром Дубовицким.

Певица рассказала, что Аллегрова и Дубовицкий в свое время приняли решение расстаться.

Не могу сказать, что я боролась [за Дубовицкого]. Просто тогда, во-первых, Владимир Григорьевич еще был расписан с Ириной Аллегровой. Зачем мы об этом будем говорить? Это уже давно, мы все дружим, у нас прекрасные отношения. Притом я же не забирала Владимира Григорьевича, не отбивала у Ирины. Так у них уже сложилось, что они приняли решение не быть парой, скажем так, не жить вместе. И в то время я работала в "Мираже", и было очень много концертов, очень длительные были гастроли. И рок-н-ролл был превыше.. Как-то любовь и отношения уходили на другой план рассказала певица

Недавно Овсиенко отпраздновала день рождения. Ей исполнилось 60 лет.