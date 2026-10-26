Москва26 октВести.Певица Татьяна Овсиенко на днях отпраздновала 60-летие. О том, как прошел юбилей, и о самом сокровенном желании артистка рассказала MK.RU.
Как отмечает издание, певица, которая прежде нечасто появлялась на светских мероприятиях, стала чаще выходить в свет. На днях она появилась на звездном рауте и сразу оказалась в центре внимания, охотно общаясь с журналистами. По словам самой артистки, сейчас в ее жизни начался особый период.
Много съемок, много работы, много встречподелилась артистка
Овсиенко, которая давно помогает бездомным животным, рассказала, что главным подарком к юбилею стал обновленный и приведенный в порядок дом для кошек.
Самый главный подарок – дом для кошек, который обновили и привели в порядок. Но сначала им подарили тортик в честь моего юбилеяпояснила она
Саму певицу друзья порадовали новым современным телефоном — до этого у неё было два стареньких аппарата, до которых не доходили руки.
Пышных торжеств Овсиенко устраивать не стала и отпраздновала в кругу коллектива. Родные — мама, сестра и сын — поздравить лично не смогли.
Родные далеко. Но мой коллектив, музыканты, нежданчиком приехали ко мне в мой день рождения домой. Правда, я в пижаме еще была, в масочке после съемки накануне. Но ничего: это был прекраснейший день. Как я говорю, 6:0 в мою пользу…рассказала певица
Говоря о заветном желании, Овсиенко призналась, что мечтает не о материальном.
Мое желание: чтобы был мир на земле, чтобы я смогла обнять свою маму. И еще одно желание: увидеть свою сеструподелилась артистка
Также она отметила, что желает "хорошо отметить свой юбилей в Кремле в следующем году".