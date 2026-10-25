Москва25 октВести.Оперная певица Галина Вишневская чувствовала боль страны и ее людей. Таким воспоминанием о ней с ИС "Вести" поделилась президент фонда Александра Солженицина Наталия Солженицына.
Она отметила, что голос певицы "плакал".
Она видела и чувствовала боль страны, боль людей, и простых, и непростых, вообще боль людей, которые населяли Россию. Она плакальщица, при том что она вроде бы такая сияющая, празднующая красавица. Но ее голос рыдалрассказала Солженицына
Народный артист СССР и дирижер Юрий Башмет отметил, что Вишневская и ее муж Мстислав Ростропович жили в настоящей любви.
Они безусловно прожили жизнь свою в большой настоящей любви друг к другу. Она, конечно, царила. Он ей подыгрывал в том, что она главнаявспомнил Башмет
Дочь Вишневской Елена Ростропович заявила, что дома мама была спокойной и любящей.
Мы их видели, и я понимала, что мама и папа принадлежат миру, а не нам. … Мама была простой, она была спокойной - очень любящаярассказала Ростропович
Сегодня исполнилось сто лет со дня рождения Галины Вишневской. На Новодевичьем кладбище к могиле певицы и ее мужа возложили цветы.
В Москве к этой дате открылась выставка концертных платьев певицы.