Близкие Вишневской рассказали о жизни певицы к 100-летию со дня ее рождения

К 100-летию Вишневской коллеги поделились воспоминаниями о ней Близкие Вишневской рассказали о жизни певицы к 100-летию со дня ее рождения

Москва25 окт Вести.Оперная певица Галина Вишневская чувствовала боль страны и ее людей. Таким воспоминанием о ней с ИС "Вести" поделилась президент фонда Александра Солженицина Наталия Солженицына.

Она отметила, что голос певицы "плакал".

Она видела и чувствовала боль страны, боль людей, и простых, и непростых, вообще боль людей, которые населяли Россию. Она плакальщица, при том что она вроде бы такая сияющая, празднующая красавица. Но ее голос рыдал рассказала Солженицына

Народный артист СССР и дирижер Юрий Башмет отметил, что Вишневская и ее муж Мстислав Ростропович жили в настоящей любви.

Они безусловно прожили жизнь свою в большой настоящей любви друг к другу. Она, конечно, царила. Он ей подыгрывал в том, что она главная вспомнил Башмет

Дочь Вишневской Елена Ростропович заявила, что дома мама была спокойной и любящей.

Мы их видели, и я понимала, что мама и папа принадлежат миру, а не нам. … Мама была простой, она была спокойной - очень любящая рассказала Ростропович

Сегодня исполнилось сто лет со дня рождения Галины Вишневской. На Новодевичьем кладбище к могиле певицы и ее мужа возложили цветы.

В Москве к этой дате открылась выставка концертных платьев певицы.